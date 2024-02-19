Beşiktaş'ta Chamberlain gerçeği ortaya çıktı! Lisansı neden dondurulmadı
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan isimlerden biri olan Oxlade Chamberlain hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Bir süre daha forma giyemeyecek olan İngiliz futbolcunun lisansının çıkarılması ile ilgili o gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...
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Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Chamberlain'in, Beşiktaş Yönetimi'nin önerisini neden reddettiği ortaya çıktı.
Sahalara erken dönme umudu taşıyan İngiliz futbolcunun, lisansının askıya alınmasını bu sebeple istemediği ve "Nisan ayında sahalara dönebilme ihtimalim var. Dolayısıyla sezonun son bölümüne yetişebilirim" dediği öğrenildi.
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