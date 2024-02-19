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Beşiktaş'ta Chamberlain gerçeği ortaya çıktı! Lisansı neden dondurulmadı

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan isimlerden biri olan Oxlade Chamberlain hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Bir süre daha forma giyemeyecek olan İngiliz futbolcunun lisansının çıkarılması ile ilgili o gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 15:54
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Beşiktaş'ta Chamberlain gerçeği ortaya çıktı! Lisansı neden dondurulmadı

Beşiktaş'ın, Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz aralık ayında Alanyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Alex Oxlade-Chamberlain ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'ta Chamberlain gerçeği ortaya çıktı! Lisansı neden dondurulmadı

Üst adale yırtığı nedeniyle ameliyat edilen Chamberlain'in sezonu kapattığı ileri sürülmüş ve yönetimin İngiliz yıldızın lisansını askıya almak istediği belirtilmişti.

Beşiktaş'ta Chamberlain gerçeği ortaya çıktı! Lisansı neden dondurulmadı

30 yaşındaki futbolcunun lisansını askıya almak için görüşmeler yapılsa da siyah beyazlı oyuncu bu teklifi geri çevirmişti.

Beşiktaş'ta Chamberlain gerçeği ortaya çıktı! Lisansı neden dondurulmadı

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Chamberlain'in, Beşiktaş Yönetimi'nin önerisini neden reddettiği ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta Chamberlain gerçeği ortaya çıktı! Lisansı neden dondurulmadı

Sahalara erken dönme umudu taşıyan İngiliz futbolcunun, lisansının askıya alınmasını bu sebeple istemediği ve "Nisan ayında sahalara dönebilme ihtimalim var. Dolayısıyla sezonun son bölümüne yetişebilirim" dediği öğrenildi.

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