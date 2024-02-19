Haberler Beşiktaş Santos'tan sürpriz forvet kararı! İşte Beşiktaş'ın Konyaspor maçı 11'i

Santos'tan sürpriz forvet kararı! İşte Beşiktaş'ın Konyaspor maçı 11'i

Lig üçüncülüğü için bastıran siyah-beyazlılar için özel bir gün. Kartal bugün Konya karşısına 31 yaşındaki süper forveti Aboubakar ile çıkacak. İşte Beşiktaş'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 06:50
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Santos'tan sürpriz forvet kararı! İşte Beşiktaş'ın Konyaspor maçı 11'i

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş bugün sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar, ligde üçüncülük için Trabzonspor ve Kasımpaşa ile kıran kırana bir yarış içinde. Fernando Santos'un öğrencileri bugün 20.00'de oynanacak mücadeleden mutlak 3 puan bekliyor. Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmada siyahbeyazlılar farklı bir duyguyu da yaşayacak. Bir süre önce kadro dışı bırakılan, sonra affedilen Vincent Aboubakar 72 gün sonra formasına kavuşacak. Stada gelecek on binlerce taraftar onu yeniden bağırlarına basacak. Kamerunlu futbolcu da golleriyle dönüş yapmak istiyor.

FERNANDO SANTOS UYARDI

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Fernando Santos öğrencileriyle karşılaşma öncesinde bir toplantı yaptı. Başarılı çalıştırıcı "Sezon sonuna kadar bir seri yakalamamız gerekiyor. Lig üçüncülüğü çok önemli. Bu gelecek sezon için bize önemli bir moral motivasyon olacaktır. Beşiktaş'ı ilerleyen dönemde güzel günler bekliyor. Şimdi herkes elinden gelenin fazlasını yapsın" dedi. Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncuları da takım arkadaşlarıyla kendi aralarında bir toplantı gerçekleştirdiler. Tüpraş Stadı'nda kendi taraftarları önünde mutlak galibiyet almaları gerektiğini söylediler

Sadece iki deplasman

FERNANDO SANTOS ZAFER PEŞİNDE

Siyah-beyazlıların başına geldikten sonra 8 maça çıkan Fernando Santos henüz beklenilen etkiyi gösteremedi. Usta çalıştırıcı ile Kartal Süper Lig'de 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Türkiye Kupası'nda ise 2'de 2 yaptı.

46. RANDEVU

Beşiktaş ile Konyaspor bugün 46. defa karşı karşıya gelecekler. Önceki 45 randevuda Kartal 25 galibiyet elde etti. Yeşil-beyazlılar ise sahadan 6 defa 3 puana uzandı. 14 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş 84 defa fileleri havalandırdı. Konyaspor'un 43 golü bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk devresindeki maçı 2-0 Kartal kazanmıştı.

4 OYUNCU İYİLEŞTİ

Kartal'a sakatlardan iyi haberler geldi. Salih Uçan, Jonas Svensson, Rachid Ghezzal ve Milot Rashica teknik direktör Fernando Santos'un görev vermesi halinde kadroda yer alabilecek.

5 EKSİK

Kartal'da Konyaspor karşılaşması öncesinde 5 futbolcu yok. Sözleşmesi dondurulan Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra Alex-Oxlade Chamberlain, Tayfur Bingöl, Yakup Arda Kılıç ve Mustafa Erhan Hekimoğlu kadroda yer almayacak.

MASUAKU 10 MAÇ SONRA

Siyah-beyazlılarda Demokratik Kongolu futbolcusu Arthur Masuaku uzun bir sürenin ardından siyahbeyazlı formayla maça çıkacak. Son olarak Süper Lig'de 18. hafta Hatayspor mücaedelesinde forma giyen Masuaku, Afrika Kupası sebebiyle 10 resmi maçta sahada olamamıştı.

KALE KAPALI

Süper Lig'de Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda 3 maçtır gol yemiyor. Karagümrük'ü 3-0 yendikten sonra Adana Demirspor ile 0-0'lık eşitliği bozamamıştı. Trabzonspor'u ise 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başarmıştı. Mert Günok bu maçta da kalesini gole kapatmak istiyor. Tecrübeli eldiven, teknik direktör Fernando Santos'un en güvendiği isimlerin başında geliyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Worrall, Masuaku, Musrati, Fernandes, Muci, Muleka, Semih, Aboubakar.

Tümosan Konyaspor: Slovik, Ahmet, Uğurcan, Damjanovic, Guilherme, Nzonzi, Cicaldau, Soner, Ethemi, Prip, Cikalleshi.

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