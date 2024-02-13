DİĞER
26’ncı branş tekvando oldu
Beşiktaş Kulübü'nün faaliyette bulunduğu branşlara son olarak tekvando da eklendi. Tekvando şubesi aktif 15, toplamda ise 26. branş oldu. Siyah-beyazlıların tekvando şubesinde baş antrenörlük görevini eski Milli Sporcu ve Akademisyen Çağrı Kızıl ile Avrupa ve Dünya Şampiyonu, 2 kez Olimpiyat madalyası kazanmış Nur Tatar'ın birlikte yapacağı açıklandı.
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.