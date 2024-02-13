Haberler Beşiktaş 26’ncı branş tekvando oldu

26’ncı branş tekvando oldu

Beşiktaş Kulübü'nün faaliyette bulunduğu branşlara son olarak tekvando da eklendi. Tekvando şubesi aktif 15, toplamda ise 26. branş oldu. Siyah-beyazlıların tekvando şubesinde baş antrenörlük görevini eski Milli Sporcu ve Akademisyen Çağrı Kızıl ile Avrupa ve Dünya Şampiyonu, 2 kez Olimpiyat madalyası kazanmış Nur Tatar'ın birlikte yapacağı açıklandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 06:50
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26’ncı branş tekvando oldu
Beşiktaş Kulübü'nün faaliyette bulunduğu branşlara son olarak tekvando da eklendi. Tekvando şubesi aktif 15, toplamda ise 26. branş oldu. Siyah-beyazlıların tekvando şubesinde baş antrenörlük görevini eski Milli Sporcu ve Akademisyen Çağrı Kızıl ile Avrupa ve Dünya Şampiyonu, 2 kez Olimpiyat madalyası kazanmış Nur Tatar'ın birlikte yapacağı açıklandı.
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