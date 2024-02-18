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BEŞİKTAŞ HABERİ: Avrupa devi Semih Kılıçsoy'un peşinde! İşte o takım

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy gösterdiği performansla göz dolduruyor. Siyah-beyazlılarla sözleşme yenilemesinin ardından bulduğu şansları iyi değerlendiren 18 yaşındaki oyuncu, takımın önemli isimlerinden biri haline geldi. Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken yıldız oyuncu, önemli bir takımın transfer listesine girdi. İşte yaşanan flaş gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 06:50
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BEŞİKTAŞ HABERİ: Avrupa devi Semih Kılıçsoy'un peşinde! İşte o takım

Beşiktaş'ta son dönemde yaptığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken Semih Kılıçsoy'u tanıdık bir isim yakından takip ediyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Avrupa devi Semih Kılıçsoy'un peşinde! İşte o takım

Antalyaspor'da teknik direktörlük görevini yürütürken, futbolculuk döneminde formasını terlettiği Borussia Dortmund'dan gelen Edin Terzic'in yardımcı antrenörlüğünü yapma teklifini kabul ederek Bundesliga'nın yolunu tutan Nuri Şahin, Beşiktaş'ın başarılı oyuncusunu mercek altında tutuyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Avrupa devi Semih Kılıçsoy'un peşinde! İşte o takım

35 yaşındaki çalıştırıcı, gelecekte Borussia Dortmund'un başına geçme planları yaparken Süper Lig'den genç yeteneklere dair raporlarını Alman kulübüne gider gitmez iletti.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Avrupa devi Semih Kılıçsoy'un peşinde! İşte o takım

SEZON SONU TEKLİF YAPMALARI BEKLENİYOR
Sabah'ın haberine göre; Bunun üzerine daha önce Demir Ege Tıknaz'ı da gözlemleyen Dortmund scoutları, ilgi ve odağını ağırlıklı olarak Semih Kılıçsoy'a çevirdi. 18 yaşındaki forvetin büyük potansiyel taşıdığını düşünen Nuri Şahin, scouting ve transfer komitesine "Dikkatle takip etmeliyiz, çok yetenekli ve yaşına göre de fiziksel olarak çok olgun bir oyuncu. Maçlarını izleyip, sezon sonuna kadar gözlemleyelim" dediği belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Avrupa devi Semih Kılıçsoy'un peşinde! İşte o takım

Bir süredir Semih'in maçlarını takip eden Borussia Dortmund, Konya-spor mücadelesinde de yıldız adayını mercek altında tutmaya devam edecek. Yazın Beşiktaş'ın kapısını ilk olarak çalması beklenen kulüplerin başında Borussia Dortmund geliyor.

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