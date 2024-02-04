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Beşiktaş'tan yeni Sarr operasyonu! Transferi son anda iptal olmuştu

TRANSER HABERİ: Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Chelsea'nin yıldızını için bastırıyor. Siyah-beyazlılar, Transferi son gün iptal olan yıldız için yeni bir hamle yapacak. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 06:50
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Beşiktaş'tan yeni Sarr operasyonu! Transferi son anda iptal olmuştu

Siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kadroyu güçlendirmek isteyen Beşiktaş yönetimi, ilk önceliğini stoper mevkiine çevirmiş durumda.

Beşiktaş'tan yeni Sarr operasyonu! Transferi son anda iptal olmuştu

Portekizli teknik adam Santos'un raporu doğrultusunda çalışmalarına devam eden yönetim, Premier Lig ekibi Chelsea'nin Fransız stoperi Malang Sarr'ı kadrosuna katmak için büyük bir çaba veriyor.

Beşiktaş'tan yeni Sarr operasyonu! Transferi son anda iptal olmuştu

İngiliz ekibinden ayrılmak isteyen, hatta Le Havre ile prensip anlaşmasına varan oyuncunun transferi gerekli evrakların tamamlanamaması sebebiyle gerçekleşmedi.

Beşiktaş'tan yeni Sarr operasyonu! Transferi son anda iptal olmuştu

Fransız basını bu transferin Chelsea'nin istediği ücreti son anda artırmasından dolayı olmadığını belirtirken; haberde 25 yaşındaki stoper için Beşiktaş'ın halen devrede olduğunu yazdı. Beşiktaşlı yöneticiler önümüzdeki hafta başında İngiltere'ye giderek Chelsea'li yetkililerle masaya oturarak işi bitirmek istedikleri öğrenildi.

Beşiktaş'tan yeni Sarr operasyonu! Transferi son anda iptal olmuştu

Profesyonel kulüp kariyerinde 189 resmi maça çıkan Malang Sarr, 5 gol attı, 3 de asist yaptı ve toplamda 8 gole doğrudan katkı sağladı. Fransız stoper kariyerinde en çok (119) Fransız ekibi Nizza'nın formasını giydi.

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