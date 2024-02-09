TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan James Rodriguez açıklaması!
Süper Lig devlerinden Beşiktaş, ara transfer döneminin son gününde yaptığı hamlelerle dikkat çekti. Ernest Muci ve Al Musrati ile anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, taraftarı heyecanlandırdı. Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, transfer çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu. Yücel, James Rodriguez iddiaları hakkında net konuştu. İşte o sözler...
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Bu minvalde devam edeceğiz. Bu bakış açısıyla yolumuza devam edeceğiz.
Sosyal medyada çok yazıldı. Rodriguez'ler falan. Asla alakamız olmadı.
Allah da yolumuzu düşürmesin o tarz oyunculara, kişisel bazlı konuşmuyorum. Taraftarımız bize güvenmeye devam etsin." ifadelerini kullandı.
Nokta atışı hamleler yapıldığını söyleyen Yücel, "Artık yaza kaldı. Ama nokta atışı 2 transfer yaptığımıza inanıyorum.
Yaz transferiyle ilgili de pazartesi itibariyle işe koyuluyoruz.
Samet Hoca'nın çok üzerine gidiyorlar, o kadar üzerine gitmeyin. Birlikte çalışıyoruz. Ekibiz ve yola devam.
Yaz transfer döneminde yine aynı mentalitede olacağız. Genç, gelecek vaat eden oyuncu, ileride Beşiktaş'a maddi ve manevi katkı sağlayacak oyunculara yöneleceğiz. Veteran takımı olmayacağız artık." sözlerini sarf etti.
DİĞER