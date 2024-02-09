Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan James Rodriguez açıklaması!

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan James Rodriguez açıklaması!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş, ara transfer döneminin son gününde yaptığı hamlelerle dikkat çekti. Ernest Muci ve Al Musrati ile anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, taraftarı heyecanlandırdı. Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, transfer çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu. Yücel, James Rodriguez iddiaları hakkında net konuştu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 19:41
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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan James Rodriguez açıklaması!

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, transfer çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan James Rodriguez açıklaması!

Ernest Muci'nin çok faydalı olacağına inandığını söyleyen Yücel, James Rodriguez iddiaları hakkında konuştu.

İşte o sözler...

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan James Rodriguez açıklaması!

"Bu işin bir de ekonomik tarafı var. Muci geldi, imzaları attık. Belki 2-3 sene sonra bu oyuncuyu elimizden 40-50 milyon euro'ya çıkartmak da var hayalimizde.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan James Rodriguez açıklaması!

Bu minvalde devam edeceğiz. Bu bakış açısıyla yolumuza devam edeceğiz.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan James Rodriguez açıklaması!

Sosyal medyada çok yazıldı. Rodriguez'ler falan. Asla alakamız olmadı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan James Rodriguez açıklaması!

Allah da yolumuzu düşürmesin o tarz oyunculara, kişisel bazlı konuşmuyorum. Taraftarımız bize güvenmeye devam etsin." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan James Rodriguez açıklaması!

Nokta atışı hamleler yapıldığını söyleyen Yücel, "Artık yaza kaldı. Ama nokta atışı 2 transfer yaptığımıza inanıyorum.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan James Rodriguez açıklaması!

Yaz transferiyle ilgili de pazartesi itibariyle işe koyuluyoruz.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan James Rodriguez açıklaması!

Samet Hoca'nın çok üzerine gidiyorlar, o kadar üzerine gitmeyin. Birlikte çalışıyoruz. Ekibiz ve yola devam.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan James Rodriguez açıklaması!

Yaz transfer döneminde yine aynı mentalitede olacağız. Genç, gelecek vaat eden oyuncu, ileride Beşiktaş'a maddi ve manevi katkı sağlayacak oyunculara yöneleceğiz. Veteran takımı olmayacağız artık." sözlerini sarf etti.

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