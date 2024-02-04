Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ: Santos'tan Carvalho transferine veto! İşte sebebi..

BEŞİKTAŞ HABERİ: Santos'tan Carvalho transferine veto! İşte sebebi..

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta kurmaylar, Portekizli orta saha oyuncusu William Carvalho transferi için büyük bir çaba sarfederken, söz konusu yıldız ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Fernando Santos, Carvalho'yu veto etti. İşte sebebi...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 06:50
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BEŞİKTAŞ HABERİ: Santos'tan Carvalho transferine veto! İşte sebebi..

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Santos'tan Carvalho transferine veto! İşte sebebi..

Siyah-beyazlı ekibin kadrosuna katmak istediği Portekizli ön libero William Carvalho transferinde önemli gelişme yaşandı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Santos'tan Carvalho transferine veto! İşte sebebi..

Takvim'in haberine göre Beşiktaş'tan yıllık 3.5 milyon Euro ücret talep adan Carvalho için Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos "Carvalho çok değerli bir futbolcu. Ancak son dönemde performansı pek de iyi değil. Bu yüzden yıllık 3.5 milyon Euro oldukça yüksek bir rakam. Fiyatında indirime giderse düşünülebilir. Ancak bu fiyat çok pahalı" değerlendirmesini yaptı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Santos'tan Carvalho transferine veto! İşte sebebi..

Bunun üzerine siyah-beyazlı kurmayların Carvalho'nun menajeri ile bir görüşme daha yapacağı da gelen haberler arasında.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Santos'tan Carvalho transferine veto! İşte sebebi..

31 yaşında ve 1.87 boyunda olan Carvalho ön libero dışında merkez orta sahada da görev yapabiliyor. 80 kez Portekiz Milli Takım formasını giyen Carvalho bu maçlarda 5 gole imza attı. Carvalho Real Betis dışında Sporting ve Cercle Brugge takımlarında da oynadı.

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