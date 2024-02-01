BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Avrapa'nın devleri Semih Kılıçsoy'un peşinde!
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta 18 yaşındaki golcü oyuncu Semih Kılıçsoy performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Genç oyuncu şimdiden Avrupa devlerinin ilgisini çekti. İşte Semih için transfer yarışına giren takımlar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ
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Semih, Beşiktaş'ta 18 maçta 6 gol attı, 1 de asist yaptı.
18 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 550 bin Euro olarak gösteriliyor.
Semih Kılıçsoy'un Beşiktaş ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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