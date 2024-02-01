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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Avrapa'nın devleri Semih Kılıçsoy'un peşinde!

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta 18 yaşındaki golcü oyuncu Semih Kılıçsoy performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Genç oyuncu şimdiden Avrupa devlerinin ilgisini çekti. İşte Semih için transfer yarışına giren takımlar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 11:12
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Avrapa'nın devleri Semih Kılıçsoy'un peşinde!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta beklenmedik ayrılıklar yaşanabilir.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Avrapa'nın devleri Semih Kılıçsoy'un peşinde!

Kartal'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy, dev kulüplerin radarına girmeyi başardı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Avrapa'nın devleri Semih Kılıçsoy'un peşinde!

18 yaşındaki futbolcu Premier Lig'den Tottenham ve Aston Villa'nın dışında Bundesliga'dan Borussia Dortmund ile Hollanda devi Ajax tarafından da yakın takibe alındı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Avrapa'nın devleri Semih Kılıçsoy'un peşinde!

Semih, Beşiktaş'ta 18 maçta 6 gol attı, 1 de asist yaptı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Avrapa'nın devleri Semih Kılıçsoy'un peşinde!

18 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 550 bin Euro olarak gösteriliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Avrapa'nın devleri Semih Kılıçsoy'un peşinde!

Semih Kılıçsoy'un Beşiktaş ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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