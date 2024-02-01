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Aboubakar şoku

gün önce Afrika Kupasında oynayan Kamerunlu önceki akşam İstanbul’a döndü. Sağlık kontrolü yapılan Vincent Aboubakar’ın en az 2 hafta forma giyemeyeceği belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 06:50
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Aboubakar şoku

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar şoku yaşanıyor. F.Bahçe maçı sonrası kadro dışı bırakılan, ardından gittiği Afrika Kupası'nda turnuva başlamadan sakatlanan, 4 gün önce ise Nijerya maçında 13 dakika forma giyen Kamerunlu oyuncu İstanbul'a döndü. Hafta sonundaki Trabzonspor derbisinde oynamasına kesin gözüyle bakılan tecrübeli forvetten şok edici bir haber daha geldi. Beşiktaş Kulübü, Kamerun Milli Takımı'nda forma giyen Aboubakar'ın sakatlığının kendilerine bildirilen seviyenin üstünde olduğunu belirterek, şu açıklamayı yaptı:

"12 Ocak tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda uyluk arka adalesinden geçirdiği yaralanma sonrası milli takım sağlık ekibince tedavisine başlandığı tarafımıza bildirilen, takımının 27 Ocak tarihindeki müsabakasında sonradan oyuna girerek yaklaşık 13 dakika süre alan Aboubakar'ın ülkemize dönmesinin ardından sağlık ekibimizce gerçekleştirilen kontrollerde yaralanmasının Kamerun Milli Takımınca bildirilen seviyenin üzerinde olduğu değerlendirilmiş ve tedavi sürecinin sağlık ekibimizce devamına karar verilmiştir."

15 GÜN TEDAVİ VE DİNLENME

Önümüzdeki günlerde Fernando Santos'la görüşmesi beklenen Vincent Aboubakar'ın sakatlığı teknik heyetin de elini kolunu bağladı. Uyluk arka adalesinden sakatlanan Aboubakar'ın 15 gün takımdan uzak kalacağı belirtildi. Aboubakar; Trabzonspor, kupadaki Antalyaspor ve Kayserispor maçlarını kaçıracak.

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