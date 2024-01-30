TRANSFER HABERLERİ - Adı hiç yazılmamıştı! Beşiktaş'ın yeni stoperi Premier Lig'den
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kötü gidişatı durdurmak için bir an önce transferlerini gerçekleştirmek isteyen Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor. Savunma hattını güçlendirmek için harekete geçen siyah-beyazlılarla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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Beşiktaş'ın özellikle stoper ve orta saha bölgesine takviye yapması bekleniyordu.
Siyah beyazlıların listesinde ise birçok isim yer alıyordu.
Ancak Kartal'dan sürpriz bir hamle geldi.
Yönetimin şu ana kadar adı basında hiç çıkmamış flaş bir savunmacının peşinde olduğu öğrenildi.
Konuya dair haberi ise İngiliz basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
Teamtalk'ta yer alan ve aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre Beşiktaş, Nottingham Forest forması giyen Joe Worrall için harekete geçti.
Siyah beyazlıların 27 yaşındaki stoper için Premier Lig ekibine resmi teklifte bulunduğu belirtildi.
Beşiktaş'ın transfer döneminin sona ereceği gün olan perşembeye kadar Joe Worrall ile sözleşme imzalamak istediği vurgulandı.
Öte yandan İngiliz defans ile Sheffield United'ın da ilgilendiği kaydedildi.
Nottingham Forest'ın ise Worrall'a gelen teklifler sonrası transferde kolaylık sağlayacağı ifade edildi.
Joe Worrall bu sezon Nottingham Forest'ta 9 maça çıktı.
1.90 boyundaki stoper bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan İngiliz futbolcunun, kulübüyle olan sözleşmesi 2026'da bitecek.
Başarılı oyuncu kariyerinde Glasgow Rangers ve FC Dag & Red gibi takımlarda da forma giymişti.
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