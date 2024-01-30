Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ - Adı hiç yazılmamıştı! Beşiktaş'ın yeni stoperi Premier Lig'den

TRANSFER HABERLERİ - Adı hiç yazılmamıştı! Beşiktaş'ın yeni stoperi Premier Lig'den

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kötü gidişatı durdurmak için bir an önce transferlerini gerçekleştirmek isteyen Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor. Savunma hattını güçlendirmek için harekete geçen siyah-beyazlılarla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2024 Salı 11:40
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ - Adı hiç yazılmamıştı! Beşiktaş'ın yeni stoperi Premier Lig'den

Süper Lig'de kötü gidişatını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Adı hiç yazılmamıştı! Beşiktaş'ın yeni stoperi Premier Lig'den

Siyah beyazlılar üst üste alınan olumsuz sonuçların ardından gözünü transfere çevirdi.

TRANSFER HABERLERİ - Adı hiç yazılmamıştı! Beşiktaş'ın yeni stoperi Premier Lig'den

Kartal ocak ayında yapacağı hamlelerle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Adı hiç yazılmamıştı! Beşiktaş'ın yeni stoperi Premier Lig'den

Beşiktaş'ın özellikle stoper ve orta saha bölgesine takviye yapması bekleniyordu.

TRANSFER HABERLERİ - Adı hiç yazılmamıştı! Beşiktaş'ın yeni stoperi Premier Lig'den

Siyah beyazlıların listesinde ise birçok isim yer alıyordu.

TRANSFER HABERLERİ - Adı hiç yazılmamıştı! Beşiktaş'ın yeni stoperi Premier Lig'den

Ancak Kartal'dan sürpriz bir hamle geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Adı hiç yazılmamıştı! Beşiktaş'ın yeni stoperi Premier Lig'den

Yönetimin şu ana kadar adı basında hiç çıkmamış flaş bir savunmacının peşinde olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Adı hiç yazılmamıştı! Beşiktaş'ın yeni stoperi Premier Lig'den

Konuya dair haberi ise İngiliz basını duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ - Adı hiç yazılmamıştı! Beşiktaş'ın yeni stoperi Premier Lig'den

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERLERİ - Adı hiç yazılmamıştı! Beşiktaş'ın yeni stoperi Premier Lig'den

Teamtalk'ta yer alan ve aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre Beşiktaş, Nottingham Forest forması giyen Joe Worrall için harekete geçti.

TRANSFER HABERLERİ - Adı hiç yazılmamıştı! Beşiktaş'ın yeni stoperi Premier Lig'den

Siyah beyazlıların 27 yaşındaki stoper için Premier Lig ekibine resmi teklifte bulunduğu belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ - Adı hiç yazılmamıştı! Beşiktaş'ın yeni stoperi Premier Lig'den

Beşiktaş'ın transfer döneminin sona ereceği gün olan perşembeye kadar Joe Worrall ile sözleşme imzalamak istediği vurgulandı.

TRANSFER HABERLERİ - Adı hiç yazılmamıştı! Beşiktaş'ın yeni stoperi Premier Lig'den

Öte yandan İngiliz defans ile Sheffield United'ın da ilgilendiği kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ - Adı hiç yazılmamıştı! Beşiktaş'ın yeni stoperi Premier Lig'den

Nottingham Forest'ın ise Worrall'a gelen teklifler sonrası transferde kolaylık sağlayacağı ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Adı hiç yazılmamıştı! Beşiktaş'ın yeni stoperi Premier Lig'den

Joe Worrall bu sezon Nottingham Forest'ta 9 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Adı hiç yazılmamıştı! Beşiktaş'ın yeni stoperi Premier Lig'den

1.90 boyundaki stoper bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

TRANSFER HABERLERİ - Adı hiç yazılmamıştı! Beşiktaş'ın yeni stoperi Premier Lig'den

Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan İngiliz futbolcunun, kulübüyle olan sözleşmesi 2026'da bitecek.

TRANSFER HABERLERİ - Adı hiç yazılmamıştı! Beşiktaş'ın yeni stoperi Premier Lig'den

Başarılı oyuncu kariyerinde Glasgow Rangers ve FC Dag & Red gibi takımlarda da forma giymişti.

DİĞER
Alperen Şengün, LeBron James'i posterledi! NBA'de Houston, Lakers'ı devirdi...
Başkan Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıklıyor "Gerçek belediyecilik" | CANLI YAYIN
G.Saray'a 15 milyon Euro'luk yıldız!
Szymanski'ye dev talip! Tottenham denmişti ancak...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Santos'un yeni dinamosu Portekiz'den geliyor!
Santos bu transferlerde ısrarcı...
MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN 2024? | Bu yıl Miraç Kandili hangi güne denk geliyor? Ayın kaçında? DİYANET
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 30 Ocak rakamları
31. POMEM 10 BİN POLİS ALIMI | Bakan Yerlikaya'dan açıklama! EGM 10 bin polis alımı başvuru tarihleri
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
R. Madrid'in yıldızı Cimbom'a geliyor! R. Madrid'in yıldızı Cimbom'a geliyor! 11:42
Beşiktaş'ın yeni stoperi Premier Lig'den! Beşiktaş'ın yeni stoperi Premier Lig'den! 11:40
Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? 11:40
Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? 11:36
Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman? Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman? 11:33
Szymanski'ye dev talip! Tottenham denmişti ancak... Szymanski'ye dev talip! Tottenham denmişti ancak... 10:54
Daha Eski
İran - Suriye maçı ne zaman? İran - Suriye maçı ne zaman? 10:54
Bahreyn - Japonya maçı ne zaman? Bahreyn - Japonya maçı ne zaman? 10:50
Atromitos - Panathinaikos maçı ne zaman? Atromitos - Panathinaikos maçı ne zaman? 10:39
Alperen'den James'e geçit yok! Bir "double-double" daha Alperen'den James'e geçit yok! Bir "double-double" daha 10:35
F.Bahçe'de flaş ayrılık! İspanya'ya gidiyor F.Bahçe'de flaş ayrılık! İspanya'ya gidiyor 10:13
Okan Buruk'tan tarihi başarı! Okan Buruk'tan tarihi başarı! 00:51