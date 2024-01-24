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TRANSFER HABERİ - Jamaal Lascelles'ten Beşiktaş'a yanıt!

Fernando Santos'un Beşiktaş'a gelmesiyle birlikte siyah beyazlılarda transfer operasyonu başladı. Gelecek sezonun kadrosunu kurmak isteyen Portekizli teknik adam stoper hattına takviye yapmak istiyor. Siyah beyazlıların gündemine son olarak Newcastle United forması giyen Jamaal Lascelles gelmişti. Tecrübeli savunma oyuncusundan transfer yanıtı geldi. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 15:48
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ENES CEVAHİRCİ
TRANSFER HABERİ - Jamaal Lascelles'ten Beşiktaş'a yanıt!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş evinde Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.

TRANSFER HABERİ - Jamaal Lascelles'ten Beşiktaş'a yanıt!

Kötü gidişatını sürdüren Beşiktaş rakibiyle golsüz berabere kalarak 2 puan bıraktı.

TRANSFER HABERİ - Jamaal Lascelles'ten Beşiktaş'a yanıt!

Fernando Santos'un gelmesiyle birlikte transferde harekete geçen siyah beyazlı yönetim gelecek sezonun kadro planlamasını yapmaya başladı.

TRANSFER HABERİ - Jamaal Lascelles'ten Beşiktaş'a yanıt!

Stoper hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın gündemine Newcastle United forması giyen Jamaal Lascelles gelmişti.

TRANSFER HABERİ - Jamaal Lascelles'ten Beşiktaş'a yanıt!

Yıldız oyuncu transfer kararını verdi.

TRANSFER HABERİ - Jamaal Lascelles'ten Beşiktaş'a yanıt!

İngiliz basınında yer alan habere göre, Jamaal Lascelles, Newcastle United'da kalma kararı aldı.

TRANSFER HABERİ - Jamaal Lascelles'ten Beşiktaş'a yanıt!

Lascelles, İngiliz kulübünde olan mevcut sözleşmesini yenilemek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Jamaal Lascelles'ten Beşiktaş'a yanıt!

İngiliz stoper, Newcastle United formasıyla 22 maçta görev alırken 1 kez gol sevinci yaşadı.

TRANSFER HABERİ - Jamaal Lascelles'ten Beşiktaş'a yanıt!

7 milyon Euro piyasa değeri olan futbolcunun 30 Haziran 2024 yılında sözleşmesi sona eriyor.

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