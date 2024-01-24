TRANSFER HABERİ - Jamaal Lascelles'ten Beşiktaş'a yanıt!
Fernando Santos'un Beşiktaş'a gelmesiyle birlikte siyah beyazlılarda transfer operasyonu başladı. Gelecek sezonun kadrosunu kurmak isteyen Portekizli teknik adam stoper hattına takviye yapmak istiyor. Siyah beyazlıların gündemine son olarak Newcastle United forması giyen Jamaal Lascelles gelmişti. Tecrübeli savunma oyuncusundan transfer yanıtı geldi. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ
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Stoper hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın gündemine Newcastle United forması giyen Jamaal Lascelles gelmişti.
Yıldız oyuncu transfer kararını verdi.
İngiliz basınında yer alan habere göre, Jamaal Lascelles, Newcastle United'da kalma kararı aldı.
Lascelles, İngiliz kulübünde olan mevcut sözleşmesini yenilemek istiyor.
İngiliz stoper, Newcastle United formasıyla 22 maçta görev alırken 1 kez gol sevinci yaşadı.
7 milyon Euro piyasa değeri olan futbolcunun 30 Haziran 2024 yılında sözleşmesi sona eriyor.
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