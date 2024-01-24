İki isim yolda

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Adana Demirspor maçı sonrası önemli açıklamalar yaptı. Uçar, "Transferle ilgili 2 oyuncuyla sıcak temas yapıldı. Yüz yüze görüşülecek. Küçük ayrıntılar var" dedi. Maçla ilgili hakem eleştirisinde bulunan Uçar, "Biz sabırlıyızdır ama sabrımızın taştığı günler oluyor. Bugün onlardan biri. Geçen hafta Rebiç'in ayağına basılması var. Bugün penaltı pozisyonu var ama nedense hakem ikna olmuyor penaltı olduğuna. Hakemleri inceleyecek istatistikçi talebim olacak" dedi. Transferle ilgili de bilgi veren Uçar, "Transferle ilgili 2 oyuncuyla sıcak temas yapıldı. Bizim tespit ettiğimiz üç mevki var: Stoper, ön libero ve forvet arkası. Öncelikle stoper ve ön libero alıştırdık. Yerli bulamadık, yabancıya yöneldik" ifadesini kullandı.

CHAMBERLAIN KABUL ETMEDİ

Sezonu kapattıkları için sözleşmelerinin dondurulması beklenen Oxlade-Chamberlain ve Amir'le ilgili de bilgi veren Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, "Oxlade-Chamberlain ve Amir'den sözleşmelerinin dondurulmasını talep ettik. Zor durumdayız dedik. Oxlade- Chamberlain kabul etmedi, Amir ile görüşmemiz var inşallah bize anlayış gösterecektir" açıklamasında bulundu.

DÜZ KOŞUYA GARANTİ PARA

Feyyaz Uçar'ın açıklamalarında "Düz koşuyla garanti parasını alan birçok oyuncu gördük takımda" sözleri de ilginçti. Yabancı sayısını 12'ye indirdiklerini kaydeden Uçar, "Kolay olmuyor. Hiçbiri güzel sözleşmeleri terk etmek istemiyor. Ghezzal ile bir görüşmemiz oldu. Kendisi 'sözleşmeme sadık kalmak istiyorum' dedi. Bunun üzerine bizim söyleyecek bir şeyimiz kalmadı" diye konuştu.