Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçı hazırlıkları tamamlandı!

Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçı hazırlıkları tamamlandı!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de yarın Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 23:37
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçı hazırlıkları tamamlandı!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de yarın Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Fernando Santos'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 22. haftasında, yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

DİĞER
Ben Bu Cihana Sığmazam'da masa yeniden kuruluyor!
Gözler Ankara ve İzmir’e çevrildi! AK Parti’nin Ankara ilçe adayları için tarih belli oldu! Çankaya, Etimesgut, Mamak, Keçiören, Sincan, Gölbaşı...
Fırtına'dan Bakasetas açıklaması! İşte bonservis bedeli
Derbi zaferi sonrası transfer bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aboubakar'ın yeni adresi çok sürpriz olacak!
Quaresma'dan transfer açıklaması! Beşiktaş...
Sultangazi'de elektrik ne zaman gelecek? (23 Ocak 2024)
Gaziosmanpaşa'da elektrik ne zaman gelecek? (23 Ocak 2024)
Tarım destek ödemesi hesaba yattı mı, ne zaman yatacak?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş A. Demirspor maçına hazır! Beşiktaş A. Demirspor maçına hazır! 23:37
Bakasetas'tan veda mesajı Bakasetas'tan veda mesajı 23:35
İstanbulspor uzatmalarda kazandı! İstanbulspor uzatmalarda kazandı! 21:58
Bakasetas: Fatih Terim bir efsane Bakasetas: Fatih Terim bir efsane 23:04
Fırtına'dan Bakasetas açıklaması! İşte bonservis bedeli Fırtına'dan Bakasetas açıklaması! İşte bonservis bedeli 23:07
Fevzi Korkmaz: Zor bir süreçten geçiyoruz! Fevzi Korkmaz: Zor bir süreçten geçiyoruz! 23:33
Daha Eski
Larsen'in yeni adresi resmen açıklandı! Larsen'in yeni adresi resmen açıklandı! 18:12
Quaresma'dan transfer açıklaması! Beşiktaş... Quaresma'dan transfer açıklaması! Beşiktaş... 18:26
F.Bahçe'den Saldanha için dev teklif! F.Bahçe'den Saldanha için dev teklif! 19:26
Konyaspor transferi açıkladı Konyaspor transferi açıkladı 19:29
Aboubakar'ın yeni adresi çok sürpriz olacak! Aboubakar'ın yeni adresi çok sürpriz olacak! 20:08
Kocaelispor'da flaş Emre Nefiz gelişmesi! Kocaelispor'da flaş Emre Nefiz gelişmesi! 21:25