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Adana Demir mesaisi başladı

Siyah-beyazlıların, yarın oynayacağı Adana Demirspor mücadelesinin hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 06:50
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Adana Demir mesaisi başladı

Adana Demir'den transfer edilen Svensson, Pendikspor karşısında kulübede oturmuştu. Norveçli oyuncunun, yarın eski takımıyla oynanacak mücadelede formayı alması bekleniyor. Svensson, Onur Bulut'un yerine ilk 11'de görev yapacak. Kupada Eyüpspor'a karşı siyah-beyazlı formayı 12 dakika terleten 30 yaşındaki oyuncu, ligde de ilk kez siftah yapacak.Kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştiren siyah- beyazlılarda, Pendikspor maçında oynayan futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaptı. Bugün 17.00'de yapılacak son çalışmayla hazırlıklarını tamamlayacak Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa girecek.

FORMA SVENSSON'UN

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