Haberler Süper Lig Şampiyonluğun favorisi Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Oranlar güncellendi

Şampiyonluğun favorisi Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Oranlar güncellendi

Trendyol Süper Lig'in zirvesinde kıyasıya rekabet var. Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, şampiyonluk için mücadele ediyor. Kanarya, Aslan'ın 2 puan önünde lider. Heyecan dolu yarışta şampiyonluk ipini hangi takım göğüsleyecek? Mutlu sona kim ulaşacak? Bu soruların cevabı merak edilirken, İddiaa şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte favori takım...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 10:32 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 12:53
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Şampiyonluğun favorisi F.Bahçe mi G.Saray mı? Oranlar güncellendi

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta sona erdi.

Şampiyonluğun favorisi F.Bahçe mi G.Saray mı? Oranlar güncellendi

Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanından İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 galip ayrıldı ve liderliğini sürdürdü.

Şampiyonluğun favorisi F.Bahçe mi G.Saray mı? Oranlar güncellendi

Galatasaray da sahasında Kayserispor'u Nelsson ve Mertens'in golleriyle 2-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Şampiyonluğun favorisi F.Bahçe mi G.Saray mı? Oranlar güncellendi

Diğer takımlarla arayı açan ezeli rakipler arasında 2 puanlık fark bulunuyor.

Şampiyonluğun favorisi F.Bahçe mi G.Saray mı? Oranlar güncellendi

3. sırada yer alan ve Avrupa hedefleyen Trabzonspor, 20. haftada Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Şampiyonluğun favorisi F.Bahçe mi G.Saray mı? Oranlar güncellendi

Zirvenin çok uzağında kalan Beşiktaş ise yeni teknik direktörü Fernando Santos yönetimindeki ilk maçında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.

Şampiyonluğun favorisi F.Bahçe mi G.Saray mı? Oranlar güncellendi

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Semih Kılıçsoy, Milot Rashica ve Gedson Fernandes kaydetti.

Şampiyonluğun favorisi F.Bahçe mi G.Saray mı? Oranlar güncellendi

20. haftanın tamamlanmasının ardından İddaa şampiyonluk oranlarını güncelledi.

Şampiyonluğun favorisi F.Bahçe mi G.Saray mı? Oranlar güncellendi

Yeni oranlar şu şekilde:

Şampiyonluğun favorisi F.Bahçe mi G.Saray mı? Oranlar güncellendi

Fenerbahçe: 1.75

Şampiyonluğun favorisi F.Bahçe mi G.Saray mı? Oranlar güncellendi

Galatasaray: 1.80

Şampiyonluğun favorisi F.Bahçe mi G.Saray mı? Oranlar güncellendi

Trabzonspor: 50

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