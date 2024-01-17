Şampiyonluğun favorisi Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Oranlar güncellendi

Trendyol Süper Lig'in zirvesinde kıyasıya rekabet var. Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, şampiyonluk için mücadele ediyor. Kanarya, Aslan'ın 2 puan önünde lider. Heyecan dolu yarışta şampiyonluk ipini hangi takım göğüsleyecek? Mutlu sona kim ulaşacak? Bu soruların cevabı merak edilirken, İddiaa şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte favori takım...
Süper Lig HaberleriGiriş Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 10:32Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 12:53
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