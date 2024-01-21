Pendik sağanağı

Süper Lig'de kötü günler yaşayan Beşiktaş, Pendikspor karşısında tam anlamıyla dağıldı. Güçlü rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan ev sahibi sahadan 4-0 galip ayrılmayı başardı. Mücadelenin ilk golü maçın henüz 4. dakikasında siyah-beyazlı ekibin eski oyuncusu olan Umut Nayir'den geldi. Ardından iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. Yağmurlu ve soğuk havada oynanan karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla kapanırken ikinci yarıda Pendik şov vardı. Karşılaşmada dakikalar 70'i gösterirken Halil farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

FENERBAHÇE'Yİ KUPADAN ELEMİŞTİ

Ardından goller yağmur gibi gelmeye devam etti. Ev sahibi ekibin 3. golü 74. dakikada Mame Thiam, 4. golü ise 82. dakikada Nuno'dan geldi. Süper Lig'de 8 maç sonra galibiyetle tanışan Pendikspor, bu sezon ilk kez 4 gol kaydetmeyi başardı. Düşme hattında bulunan Pendikspor puanını 19'a yükseltirken Beşiktaş 35 puanda kaldı. Konuk ekip bu sezon ilk kez gol atamadan bir maçı tamamladı. Öte yandan 4-0'lık galibiyet Pendik'in 14 Aralık 1999'da Fenerbahçe'yi kupadan elediği karşılaşmayı da akıllara getirdi. 2-1'lik maç 'Pendik faciası' olarak kayıtlara geçmişti.

UMUT'TAN FÜZE

Fenerbahçe'nin Pendik'e kiraladığı Umut Nayir maçın başında ceza sahası dışından adeta kaleye güdümlü bir füze gönderdi ve takımını öne geçirdi. Süper Lig kariyerinde ceza sahası dışından ilk golünü kaydeden Umut, Beşiktaş'ın da bu sezon kalesinde gördüğü en erken golü kaydetmiş oldu.

HİSSETTİM

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen ve attığı gole sevinmeyen Umut maç sonrası, "Topla buluştuktan sonra gol atacağımı hissettim. Güzel bir gol oldu. Mert abiyi uzaktan avlamak kolay değil" dedi.

THIAM BOŞ GEÇMEDİ

Pendikspor'un Kayserispor'dan kadrosuna kattığı Mame Thiam, İstanbul ekibindeki ilk golünü attı. Kupadaki Antalyaspor maçını boş geçen Senegalli forvet, Pendikspor formasıyla 2. maçında siftah yapmış oldu. Süper Lig gol krallığında iddialı olan 31 yaşındaki oyuncu, 12 gole ulaştı. Thiam'ın ayrıca 2 de asisti bulunuyor.

KARTAL ZARAR YAZDI

Süper Lig'in dört büyük kulübü sezonun ilk 6 ayının faaliyet raporlarını açıkladı. Sezona bolca transfer yaparak giren ancak Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzak kalan ve Avrupa'ya da veda etmekten kurtulamayan Beşiktaş 459 milyon TL zarar açıkladı.

KADRODA 4 DEĞİŞİKLİK

Santos, kupada Eyüpspor'u 4-0 mağlup ettikleri mücadelede ilk 11'de görev verdiği oyunculardan Necip, Ghezzal ve Rebic'i yedeğe çekti, Salih Uçan ise sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı. Santos, Pendikspor karşısında bu isimlerin yerine ilk 11'de Tayyip Talha, Tayfur, Rashica ve Semih'i tercih etti.

YERLİLERİ TERCİH ETTİ

Fernando Santos, Pendikspor karşısında yerli oyuncuları sahaya sürdü. Mert, Onur, Tayyip, Tayfur, Umut, Ege, Cenk ve Semih ilk 11'de şans buldu ve Kartal sahaya 8 yerli futbolcuyla çıktı. Öte yandan Rashica, Zaynutdinov, Gedson siyah-beyazlı ekipte yabancı isimleri temsil etti.

TAYFUR BİNGÖL 6 MAÇ SONRA

Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl, 6 müsabaka sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Tayfur, son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 14 Aralık 2023'te İsviçre ekibi Lugano ile oynanan karşılaşmanın başlangıç kadrosunda yer almıştı. Eyüpspor maçında Santos'un beğenisini kazanan futbolcu, Pendik karşısında beklentilerin altında kaldı.

7 EKSİKLE SAHAYA ÇIKTI

Siyah-Beyazlı ekipte 7 futbolcu, Pendikspor karşısında kadroda yer almadı. Afrika Kupası'nda mücadele eden Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar, müsabakada forma giyemedi. Sakatlıkları bulunan Salih, Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic de kadroya dahil edilmedi.

TARAFTARLARDAN TAM DESTEK

Pendik Stadı'nda oynanan mücadelede Beşiktaş taraftarları, kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Kale arkasında takımlarına destek veren siyah-beyazlılar, şok yenilgi sonrası büyük bir üzüntü yaşadı. Pendikspor taraftarları da Beşiktaş karşısında şov yapan takımıyla maç sonunda galibiyeti kutladı.

CENK: BİZE YAKIŞMADI

Cenk Tosun, Pendikspor karşısında alınan farklı yenilgiden dolayı özür diledi. Bu maça kadar iyi bir çıkış yakaladıklarını belirten tecrübeli oyuncu, "Bugün sahada kesinlikle bize yakışmayan bir oyun ve kabul edilemeyecek bir sonuç oldu. Herkesten özür diliyoruz. Bu maçı unutup Adana Demirspor maçına odaklanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.