Siyah-beyazlıların hocası Fernando Santos, ağır Pendikspor yenilgisi sonrasında üzgündü. Deneyimli çalıştırıcı "Sorumluluk benim" diyerek oyuncularını basın önünde eleştirmedi. Santos "Pendikspor'u tebrik ediyorum. Hatalarımızı, eksiklerimizi iyi değerlendirdiler. Başımızı dik tutmalıyız. Salı günü önemli bir maça çıkacağız. Şimdiden o maça konsantre olmalıyız. Öğrencilerime her zaman maça konsantre başlamalarını söylüyorum. Erken gol yedik. Sonrasında pozisyonar bulduk ama atamadık" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ DOMİNE ETMELİ

Fernando Santos şunları söyledi: "Birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Birlikte hücum etmeli, birlikte savunma yapmalıyız. Sahada neleri eksik yaptık bunlara bakacağız. Transferi düşünmüyorum. Şu an elimde bu kadro var, bu oyuncuları yukarı çekmem gerekiyor. Kontratağı iyi oynuyoruz ama Beşiktaş içeride dışarıda oyunu domine etmeli. Bu kulübün genlerinde var. Oyunu Beşiktaş yönetmeli. Her şeyi beraber başaracağız. Sahada tek yürek olacağız. Çok çalışarak, tekrar ederek bunu başaracağız"

İLK YENİLGİYİ ALDI

Kartal'ın yeni hocası Fernando Santos, Karagümrük maçında 3-0, Eyüpspor karşılaşmasında da 4-0'lık galibiyetler görmüştü. Dün ilk yenilgisini aldı. Portekizli hoca, vatandaşı İvo Vieira'nın takımı Pendik'e mağlup oldu.

İKİ MAÇTA DA MAĞLUP EDEMEDİ

Beşiktaş bu sezon Pendikspor'a diş geçiremedi. Sezonun ilk devresinde Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı. Kartal dün de rakibine 4-0 kaybetti.

1-0, 2-1 BEKLİYORDUK

Pendikspor'un hocası İvo Vieira: Kolay bir maç olmadı. İyi bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Böyle büyük bir takıma karşı böyle bir skor beklemiyorduk. Kazanmak istiyorduk ve bunu hayal ediyorduk ama 1-0, 2-1 gibi bir skor bekliyorduk.