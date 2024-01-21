Kartal’da savunma çöktü

Süper Lig'de bu sezon işler Beşiktaş için hiç iyi gitmiyor. Kartal şampiyonluk yarışında ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gerisinde kalırken hem takım hem de bireysel savunmada da ciddi problemler yaşıyor. Beşiktaş ligde 19. sırada bulunan Pendikspor deplasmanına 3 puan için gitmişti. Ancak işler tam anlamıyla sarpa sardı. 4. dakikada Umut Nayir'in golüyle yenik duruma düşen Beşiktaş, beraberlik için yüklenirken kalesinde üst üste goller gördü. Son 3 maçta Çaykur Rizespor'u 4-0, Karagümrük'ü 3-0 ve Eyüpspor'u 4-0 mağlup eden Kartal bu maçta kalesini koruyamadı. Yedikleri 4 golle büyük şok yaşadılar. Beşiktaş'ın hocası Fernando Santos özellikle savunmada pozisyon almada sıkıntılar yaşayan Bakhtiyor Zaynutdinov'a tepki gösterdi.