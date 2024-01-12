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Onana’nın ağır şartları
Beşiktaş, sezon başında kadrosuna kattığı ancak istenilen verimi alamadığı Jean Onana'yı, Marsilya'ya kiraladı. Marsilya Başkanı Longoria, Jean Onana için düzenlenen basın toplantısında anlaşma şartlarını açıkladı. Longoria, tecrübeli oyuncu için şu ifadeleri kullandı: "Onana buraya gelmek için maaşında fedakarlık yaptı. Bugünlerde bunu çok az oyuncu yapıyor. Savunma kalitesi ve oyun geçişi yüksek. Onun gelişi bizi heyecanlandırıyor. Bu yüzden onun aramızda olmasından çok mutluyuz. Onana, bu sezon oynayacağımız maçların yüzde 50'sinde oynarsa veya Şampiyonlar Ligi vizesi alabilirsek takımda kalacak."
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