BEŞİKTAŞ TRANSFER: Fernando Santos sonrası transfer rüzgarı! Listede 2 isim var...
Beşiktaş'ta Fernando Santos sonrası transferde gaza basıldı. Siyah-beyazlılar, Renato Sanches ve Aleksandar Dragovic için devrede. Beşiktaş; Roma'da kiralık oynayan 26 yaşındaki orta saha Sanches ile Kızılyıldız forması giyen 32 yaşındaki stoper Dragovic'in peşine düştü. İşte son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
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Record Gazetesi, Roma'da kiralık oynayan ve bonservisi PSG'de olan 26 yaşındaki orta saha Renato Sanches'in, Beşiktaş ile anlaşmaya yakın olduğunu yazdı.
DEFANSA AVUSTURYALI TECRÜBE
Kartal, savunma hattını ise Sırbistan'da Kızılyıldız forması giyen Dragovic ile güçlendirmek istiyor. Profesyonel kulüp kariyerinde 577 maça çıkan, bu periyotta 20 gol, 13 de asist yapan 32 yaşındaki Sırp savunmacının, Kızılyıldız ile olan sözleşmesi de bu sezon sonunda sona eriyor.
Bu sebepten ötürü siyahbeyazlıların, Dragovic'in olası transferini bonservis bazında düşük rakamlara çözmesi bekleniyor. Bu arada Sırp medyasından Sportal'a göre Beşiktaş, bu transferde Serie A ekibi Lecce ve Avusturya ekibi Wien'le mücadele edecek.
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