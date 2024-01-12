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BEŞİKTAŞ TRANSFER: Fernando Santos sonrası transfer rüzgarı! Listede 2 isim var...

Beşiktaş'ta Fernando Santos sonrası transferde gaza basıldı. Siyah-beyazlılar, Renato Sanches ve Aleksandar Dragovic için devrede. Beşiktaş; Roma'da kiralık oynayan 26 yaşındaki orta saha Sanches ile Kızılyıldız forması giyen 32 yaşındaki stoper Dragovic'in peşine düştü. İşte son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 06:50
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BEŞİKTAŞ TRANSFER: Fernando Santos sonrası transfer rüzgarı! Listede 2 isim var...

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. İlk olarak sağ bek Svensson'u renklerine katan siyah-beyazlıların bir orta saha ve bir de stoper almak için kolları sıvadığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER: Fernando Santos sonrası transfer rüzgarı! Listede 2 isim var...

Record Gazetesi, Roma'da kiralık oynayan ve bonservisi PSG'de olan 26 yaşındaki orta saha Renato Sanches'in, Beşiktaş ile anlaşmaya yakın olduğunu yazdı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER: Fernando Santos sonrası transfer rüzgarı! Listede 2 isim var...

Haberde, Santos'un gelişiyle birlikte yıldız orta sahanın da siyah beyazlı ekibe daha çok yaklaştığı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER: Fernando Santos sonrası transfer rüzgarı! Listede 2 isim var...

DEFANSA AVUSTURYALI TECRÜBE

Kartal, savunma hattını ise Sırbistan'da Kızılyıldız forması giyen Dragovic ile güçlendirmek istiyor. Profesyonel kulüp kariyerinde 577 maça çıkan, bu periyotta 20 gol, 13 de asist yapan 32 yaşındaki Sırp savunmacının, Kızılyıldız ile olan sözleşmesi de bu sezon sonunda sona eriyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER: Fernando Santos sonrası transfer rüzgarı! Listede 2 isim var...

Bu sebepten ötürü siyahbeyazlıların, Dragovic'in olası transferini bonservis bazında düşük rakamlara çözmesi bekleniyor. Bu arada Sırp medyasından Sportal'a göre Beşiktaş, bu transferde Serie A ekibi Lecce ve Avusturya ekibi Wien'le mücadele edecek.

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