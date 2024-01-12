BEŞİKTAŞ TRANSFER: Fernando Santos sonrası transfer rüzgarı! Listede 2 isim var...

DEFANSA AVUSTURYALI TECRÜBE Kartal, savunma hattını ise Sırbistan'da Kızılyıldız forması giyen Dragovic ile güçlendirmek istiyor. Profesyonel kulüp kariyerinde 577 maça çıkan, bu periyotta 20 gol, 13 de asist yapan 32 yaşındaki Sırp savunmacının, Kızılyıldız ile olan sözleşmesi de bu sezon sonunda sona eriyor.