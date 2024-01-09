Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos'un yasakları hayrete düşürdü!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta, Rıza Çalımbay'ın ardından yeni teknik direktörün kim olacağı büyük merak konusu haline gelmişti.

Siyah-beyazlılar flaş bir kararla takımın başına Portekizli başarılı çalıştırıcı Fernando Santos'u getirdi.