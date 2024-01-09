Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos'un yasakları hayrete düşürdü!
Süper Lig devlerinden Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos ile imzaları resmen attı. Portekizli çalıştırıcının, siyah beyazlıların başında nasıl bir performans sergileyeceği büyük merak konusu haline gelirken teknik adamla ilgili dikkat çeken ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Son olarak tecrübeli hocanın takımına koyduğu o yasaklar gündem oldu.
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Son olarak Fernando Santos ile ilgili olarak ortaya çıkan o ayrıntılar gündem oldu. Teknik adamın disipline çok önem verdiği vurgulandı.
YASAKLARI GÜNDEM OLDU!
Sabah'ta yer alan habere göre teknik adam özellikle Polonya Milli Takımı'nda görev aldığı sürede futbolculara yemek esnasında cep telefonu kullanımını yasaklarken Dünya Kupası primleriyle alakalı da konuşma yasağı getirdi. Teknik adamın toplantılarda ve soyunma odasında çekimlere çok kısıtlı izin verdiği gelen bir başka bilgi.
Ayrıca Santos'un antrenmanlarda futbolcularına maçtaymış gibi disiplinli olmaları gerektiğini sık sık vurguladığı aktarılıyor.
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