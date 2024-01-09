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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos'un yasakları hayrete düşürdü!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos ile imzaları resmen attı. Portekizli çalıştırıcının, siyah beyazlıların başında nasıl bir performans sergileyeceği büyük merak konusu haline gelirken teknik adamla ilgili dikkat çeken ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Son olarak tecrübeli hocanın takımına koyduğu o yasaklar gündem oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 14:19 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 14:20
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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos'un yasakları hayrete düşürdü!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta, Rıza Çalımbay'ın ardından yeni teknik direktörün kim olacağı büyük merak konusu haline gelmişti.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos'un yasakları hayrete düşürdü!

Siyah-beyazlılar flaş bir kararla takımın başına Portekizli başarılı çalıştırıcı Fernando Santos'u getirdi.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos'un yasakları hayrete düşürdü!

Santos ile kısa süre önce düzenlenen basın toplantısında imzalar resmen atılırken teknik adamın siyah-beyazlıların başında nasıl bir performans sergileyeceği büyük merak konusu haline geldi.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos'un yasakları hayrete düşürdü!

Son olarak Fernando Santos ile ilgili olarak ortaya çıkan o ayrıntılar gündem oldu. Teknik adamın disipline çok önem verdiği vurgulandı.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos'un yasakları hayrete düşürdü!

YASAKLARI GÜNDEM OLDU!

Sabah'ta yer alan habere göre teknik adam özellikle Polonya Milli Takımı'nda görev aldığı sürede futbolculara yemek esnasında cep telefonu kullanımını yasaklarken Dünya Kupası primleriyle alakalı da konuşma yasağı getirdi. Teknik adamın toplantılarda ve soyunma odasında çekimlere çok kısıtlı izin verdiği gelen bir başka bilgi.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos'un yasakları hayrete düşürdü!

Ayrıca Santos'un antrenmanlarda futbolcularına maçtaymış gibi disiplinli olmaları gerektiğini sık sık vurguladığı aktarılıyor.

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