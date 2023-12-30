Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 5 Ocak Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde 19 yaş altı akademi takımı teknik sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde başlayan günün ikinci ve son antrenmanı, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı.

Siyah-beyazlılarda kadro dışı bırakılan Ghezzal takımla birlikte yer aldı.

Şut çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.