Hollanda basınından çifte iddia!

Hollanda basınından Voetbal International, Feyenoord ve Rangers'ın eski hocası olan Giovanni van Bronckhorst'un Beşiktaş'ın yeni hocası olabileceğini yazdı. Haberde Bronckhorst, Feyenoord'dan eski yardımcısı olan şu anda NAC Breda'nın başında bulunan Gastel ile birlikte Türkiye'ye gelmek istiyor ve Hollanda ekibinden izin bekleniyor. Breda teknik direktörü Gastel de, Bronckhorst'un ekibinde yer alacak. Fakat Breda, Gastel'i bırakmak istemiyor. Breda'nın izin vermesi halinde iki ismin sözleşme imzalayabileceği bildirildi.