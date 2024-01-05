Beşiktaş - Kasımpaşa CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 19. hafta heyecanı devam ediyor.

Üst sıralardan kopmak istemeyen Beşiktaş ile 3 maçtır galip gelemeyen Kasımpaşa Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Onur, Zaynutdinov, Necip, Emrecan, Amir, Salih, Gedson, Rashica, Semih, Muleka.

Kasımpaşa: Gianniotis, Taylan, Yasin, Winck, Mortadha, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Gomis, Da Costa.

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı 5 Ocak Cuma günü saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Kasımpaşa karşısında forma giyemedi. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Umut Meraş'ın yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Omar Colley ile Daniel Amartey kadroda yer alamadı. Vincent Aboubakar, Valentin Rosier ve Jean Onana ise kadro dışı bırakılmıştı.

İKİ TAKIM ARASINDA 41. RANDEVU

Beşiktaş ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 41. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında ligde oynanan 40 mücadelede siyah-beyazlıların üstünlüğü dikkati çekiyor. Söz konusu müsabakaların 26'sını Beşiktaş kazandı, 8'i beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 6 kez galibiyete ulaştı. Bu maçlarda Beşiktaş, 85 kez fileleri havalandırdı. Kasımpaşa ise 45 gol kaydetti. Siyah-beyazlılar, geçen sezon oynanan müsabakalardan 2-1 ve 5-2'lik skorlarla galip ayrılmıştı.