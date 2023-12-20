Haberler Beşiktaş Abou’da işin aslı gözdağı mı?

Abou’da işin aslı gözdağı mı?

Beşiktaş'ta takım içindeki disiplin problemlerini çözme adına 5 isim kadro dışı bırakılırken en çok tartışılan isim ise Aboubakar olmuştu. Skora verdiği katkı ve fiziksel durumu iyi olan Kamerunlu oyuncunun kadro dışı bırakılması şaşkınlık yaratmıştı. Saç ektirme konusu sıkça gündeme gelse de Beşiktaş yönetimin aldığı bu kararın perde arkasında çok farklı bir neden var. Duhuliye. com'un ulaştığı bilgiye göre Abou'nun diğer oyunculara gözdağı vermek için kadro dışı bırakıldığı ileri sürüldü. Yetkililer, 'Aboubakar bile kadro dışı kalabiliyor' mesajını takıma vermek istedi. Ancak karar sonrası hem Aboubakar'la ipler kopma noktasına gelirken hem de oyuncunun maliyeti yönetim için bir sorun teşkil ediyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 06:50
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Abou’da işin aslı gözdağı mı?
Beşiktaş'ta takım içindeki disiplin problemlerini çözme adına 5 isim kadro dışı bırakılırken en çok tartışılan isim ise Aboubakar olmuştu. Skora verdiği katkı ve fiziksel durumu iyi olan Kamerunlu oyuncunun kadro dışı bırakılması şaşkınlık yaratmıştı. Saç ektirme konusu sıkça gündeme gelse de Beşiktaş yönetimin aldığı bu kararın perde arkasında çok farklı bir neden var. Duhuliye. com'un ulaştığı bilgiye göre Abou'nun diğer oyunculara gözdağı vermek için kadro dışı bırakıldığı ileri sürüldü. Yetkililer, 'Aboubakar bile kadro dışı kalabiliyor' mesajını takıma vermek istedi. Ancak karar sonrası hem Aboubakar'la ipler kopma noktasına gelirken hem de oyuncunun maliyeti yönetim için bir sorun teşkil ediyor.
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