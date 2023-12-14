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Lugano Beşiktaş maçı şifresiz canlı veren kanallar listesi | Beşiktaş maçı canlı TV8 5'ta mı?

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Beşiktaş, Lugano ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi canlı yayınlayacak kanallar araştırılıyor. Peki, Lugano - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Lugano - Beşiktaş maçını canlı canlı yayınlayan kanallar listesi...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 10:40 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 11:10
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Lugano Beşiktaş maçı şifresiz canlı veren kanallar listesi | Beşiktaş maçı canlı TV8 5'ta mı?

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EFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Letzigrund Stadyumu'nda Beşiktaş, Lugano ile kozlarını paylaşacak. Peki, Lugano - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Lugano - Beşiktaş maçını şifresiz canlı yayınlayan kanallar listesi...

LUGANO - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lugano - Beşiktaş maçı 14 Aralık Perşembe günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

MAÇINI CANLI VEREN KANALLAR LİSTESİ;

  • Blue Sport 1 Live UHD
  • Blue Sport 3 Live HD
  • Blue Sport D 2 HD
  • Discovery+ UK
  • EXXEN Digital Türkiye
  • M+ Liga de Campeones 16
  • Megogo Futbol 16
  • RMC Sport Live 15
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