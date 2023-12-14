Lugano Beşiktaş maçı şifresiz canlı veren kanallar listesi | Beşiktaş maçı canlı TV8 5'ta mı?

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EFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Letzigrund Stadyumu'nda Beşiktaş, Lugano ile kozlarını paylaşacak. Peki, Lugano - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Lugano - Beşiktaş maçını şifresiz canlı yayınlayan kanallar listesi...

LUGANO - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lugano - Beşiktaş maçı 14 Aralık Perşembe günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

MAÇINI CANLI VEREN KANALLAR LİSTESİ;