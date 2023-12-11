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Beşiktaş'ta 4 ayrılık birden! Fenerbahçe maçı sonrası...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 3-1 yenilerek haftayı puansız kapatan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Derbi mağlubiyeti kadar oynanan futbolla eleştiri oklarının hedefinde olan siyah-beyazlılar, devre arasında 4 futbolcusuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte o isimler... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 10:20
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Beşiktaş'ta 4 ayrılık birden! Fenerbahçe maçı sonrası...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş'ta 4 ayrılık birden! Fenerbahçe maçı sonrası...

Derbide gösterilen performans büyük eleştiri toplarken ocak ayında yolların ayrılacağı isimler netlik kazanmaya başladı.

Beşiktaş'ta 4 ayrılık birden! Fenerbahçe maçı sonrası...

Beşiktaş'ta bu doğrultuda 4 ismin bileti kesildi. Siyah-beyazlılar belirlenen isimlerle karşılıklı anlaşma sağlayarak yollarını ayırmayı planlıyor. Anlaşma sağlanamazsa 4 yıldızın ismi ligin ikinci yarısı için TFF'ye bildirilmeyecek.

Beşiktaş'ta 4 ayrılık birden! Fenerbahçe maçı sonrası...

ABOUBAKAR ELEŞTİRİ OKLARINI HEDEFİNDE

Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın derbide sürpriz biçimde yedeğe çektiği Vincent Aboubakar son yarım saatte görev yaparken hiçbir varlık gösteremedi. Kamerunlu santrfor karşılaşmayı isabetli şut atamadan ve gol pozisyonuna giremeden bitirdi.

Beşiktaş'ta 4 ayrılık birden! Fenerbahçe maçı sonrası...

Trendyol Süper Lig'deki son 7 maçın 3'ünde sakatlığı yüzünden oynamayan Aboubakar forma giydiği 4 karşılaşmada golle buluşamadı.

Beşiktaş'ta 4 ayrılık birden! Fenerbahçe maçı sonrası...

Deneyimli futbolcu ligdeki son golünü 8 Ekim'de İstanbulspor'a atmıştı. Kafası haftalardır Afrika Uluslar Kupası'nda olan ve bu nedenle performansı adeta dibe vuran Aboubakar sert şekilde uyarılacak.

Beşiktaş'ta 4 ayrılık birden! Fenerbahçe maçı sonrası...

Kamerunlu futbolcunun 2025'e kadar sözleşmesi bulunsa da toparlanamaması halinde sezon sonu gönderilmesi düşünülüyor. Suudi Arabistan'a geri dönebileceği ileri sürülen 31 yaşındaki forvetin kontratında özel bir çıkış maddesi olduğu da ifade ediliyor.

Beşiktaş'ta 4 ayrılık birden! Fenerbahçe maçı sonrası...

RADİKAL KARARLAR YOLDA

Beşiktaş'ta yönetim kurulu ve teknik heyet kötü gidişatı durdurmak için radikal kararlar almaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'ta 4 ayrılık birden! Fenerbahçe maçı sonrası...

Milliyet'in haberine göre; Eric Bailly, Daniel Amartey, Jean Onana ve Rachid Ghezzal ile devre arasında yolların ayrılması planlanıyor.

Beşiktaş'ta 4 ayrılık birden! Fenerbahçe maçı sonrası...

Yeni transferler Bailly, Amartey ve Onana büyük hayal kırıklığı yarattı. Üç yıldır toparlanamayan Ghezzal da sabırları taşırdı.

Beşiktaş'ta 4 ayrılık birden! Fenerbahçe maçı sonrası...

Manchester United'dan bedelsiz transfer edilen Bailly'nin sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Fenerbahçe derbisinde iki penaltı yaptıran Fildişi Sahilli stoperin karşılıklı anlaşmayla gönderilmesine sıcak bakılıyor.

Beşiktaş'ta 4 ayrılık birden! Fenerbahçe maçı sonrası...

2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Ganalı stoper Amartey talibi çıkması halinde gönderilecek.

Beşiktaş'ta 4 ayrılık birden! Fenerbahçe maçı sonrası...

Lens'den 4 milyon euro bonservis karşılığında transfer edilen Onana ile de büyük olasılıkla yollar ayrılacak. 2027'ye kadar sözleşmesi olan 23 yaşındaki Kamerunlu oyuncunun kiralık veya bonservisiyle birlikte gönderilmesi planlanıyor.

Beşiktaş'ta 4 ayrılık birden! Fenerbahçe maçı sonrası...

Siyah-beyazlılar ayrılığa yanaşmamaları halinde gözden çıkarılan futbolcuları sezonun ikinci yarısı için TFF'ye sunulacak listeye yazmayacak. Bu oyuncuların yerlerine teknik heyetin raporu doğrultusunda takviyeler yapılacak.

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