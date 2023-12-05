Haberler Beşiktaş "Kenetleneceğiz"

"Kenetleneceğiz"

Feyyaz Uçar, “Bizim dönemimizde kolej havası oluşturmak istiyoruz. Takımla, teknik heyetle, taraftarla, medyayla hep beraber olmak istiyoruz. Kenetlenmek istiyoruz” dedi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 06:50
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"Kenetleneceğiz"

Yeni başkan Hasan Arat'ın yönetim kurulu listesinde yer alan Feyyaz Uçar siyah-beyazlı camiayı güzel günlerin beklediğini söyledi. Uçar, futbol takımının çok daha iyi olması gerektiğini belirterek, "Yönetim kurulu olarak bir an önce takımımızı maddi, manevi rahatlatmak istiyoruz. Sezonun başında şampiyonluk hedefinden bu kadar uzak kalmamalı. Takım üzerinde hem psikolojik hem de diğer konulardaki her türlü problemi çözerek çok daha iyi mücadele eden, kaybetse bile elinden geleni sahaya koymuş bir takım oluşturmak için uğraşacağız" diye konuştu. Beşiktaş'ta kendi dönemlerindeki "kolej havası"nı yeniden

yeniden oluşturmaları gerektiğini söyleyen Uçar, "Takımla, teknik heyetle, taraftarla, medyayla, yönetimle hep beraber olmak istiyoruz, onları bir araya getirmek istiyoruz. Şunu çok net biliyoruz eğer bu unsurlardan biri eksik olursa başarı sağlamak çok zor. Biz yine kenetlenmek ve birleşmek istiyoruz. Zaman içerisinde göreceksiniz. İlk maçımız derbi maçı, zor bir maç olacak. Şimdiden kendi takımımıza ve Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı

BOYNUMUZ KILDAN İNCE

Seçim günü üyeler ve taraftarlarla objektiflere poz veren Uçar, "Cep telefonunun icadından sonra hayatımda ilk defa bu kadar fotoğraf çektirdim. Hiç önemli değil. Buraya uzaktan gelen Beşiktaşlılar vardı, onlar için bir fotoğraf çektirmek nedir ki? Onlara boynumuz kıldan ince" diyerek sözlerini tamamladı.

BEŞİKTAŞ'A ÇOK YAKIŞTI

Feyyaz Uçar ayrıca, seçim süreciyle ilgili de konuştu. Uçar "Seçim, Beşiktaş'a yakışır biçimde oldu. Sayın Adalı ve ekibi de iyi mücadele etti. İki taraf da kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket etti. Centilmenlik bu kulübün ruhunda var. Katılan herkese teşekkür ediyorum" yorumunda bulundu

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