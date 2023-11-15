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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sebebi ortaya çıktı! Aboubakar'ın avans talebi...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'taki görevinden istifa eden Burak Yılmaz, Vincent Aboubakar'ın dört ay sonraki alacaklarını isteyerek oynamadığını iddia etmişti. Kulüp ise oyuncuya bir defaya mahsus avans verildiğini açıklamıştı. Siyah-beyazlıların Kamerunlu golcüye verdiği avansın detayları ortaya çıktı... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 06:50
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sebebi ortaya çıktı! Aboubakar'ın avans talebi...

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine geçici olarak takımın başına getirilen, ancak üst üste alınan kötü sonuçların ardından görevi bırakan Burak Yılmaz'ın iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Genç antrenör, Kamerunlu futbolcunun 4 ay sonraki alacağını talep ettiğini, karşılanmayınca da sahaya çıkmadığını iddia etmişti. Siyah-beyazlı kulüp ise Aboubakar'ın sakatlık nedeniyle oynayamadığını, Kamerunlu golcünün kulüpten avans talep ettiği ve bu doğrultuda yakın tarihteki oluşacak hak edişlerine mahsuben bir kereye mahsus olmak üzere ödeme yapıldığını kaydetmişti.

Öte yandan Kamerunlu futbolcunun avans talebinin sebebi ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre yıldız golcü, kulüpten aldığı avansla boşandığı eski eşine para verdi. Aboubakar, avansın bir miktarını da ülkesinde yaptırdığı otel için kullandı.

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