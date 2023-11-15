BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sebebi ortaya çıktı! Aboubakar'ın avans talebi...

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine geçici olarak takımın başına getirilen, ancak üst üste alınan kötü sonuçların ardından görevi bırakan Burak Yılmaz'ın iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Genç antrenör, Kamerunlu futbolcunun 4 ay sonraki alacağını talep ettiğini, karşılanmayınca da sahaya çıkmadığını iddia etmişti. Siyah-beyazlı kulüp ise Aboubakar'ın sakatlık nedeniyle oynayamadığını, Kamerunlu golcünün kulüpten avans talep ettiği ve bu doğrultuda yakın tarihteki oluşacak hak edişlerine mahsuben bir kereye mahsus olmak üzere ödeme yapıldığını kaydetmişti.

Öte yandan Kamerunlu futbolcunun avans talebinin sebebi ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre yıldız golcü, kulüpten aldığı avansla boşandığı eski eşine para verdi. Aboubakar, avansın bir miktarını da ülkesinde yaptırdığı otel için kullandı.