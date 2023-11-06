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Kadınlar şov yaptı: 5-0
Kadınlar Futbol Ligi'nin 9'uncu haftasında Beşiktaş, Ataşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, deplasmanda oynadığı maçtan 5-0 galip ayrıldı. Kartal'ın gollerini Opa Clement (2), Vivian Ikechukwu, Yessica Rodriguez ve Donjeta Halilaj kaydetti. Bu sonucun ardından Beşiktaş United Payment puanını 17'ye yükseltti. Ataşehir Belediyespor ise 1 puanda kaldı.
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