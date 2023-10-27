Haberler Beşiktaş Çetinsaya: İki sene olmayacağım

Çetinsaya: İki sene olmayacağım

Beşiktaş'ta Sergio Ramos transferinden geri adım atılma nedeniyle yönetimdeki görevinden istifa eden Serhan Çetinsaya, bir süre yönetime girmeyi düşünmediğini ifade etti. Çetinsaya, "Mevcut yönetimden istifa etmişken, yeni bir oluşumun içinde olmak etik olmazdı. Kimsenin listesine girmeyi düşünmüyorum. 2025'e kadar yokum" diye konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 06:50
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Çetinsaya: İki sene olmayacağım
Beşiktaş'ta Sergio Ramos transferinden geri adım atılma nedeniyle yönetimdeki görevinden istifa eden Serhan Çetinsaya, bir süre yönetime girmeyi düşünmediğini ifade etti. Çetinsaya, "Mevcut yönetimden istifa etmişken, yeni bir oluşumun içinde olmak etik olmazdı. Kimsenin listesine girmeyi düşünmüyorum. 2025'e kadar yokum" diye konuştu.
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