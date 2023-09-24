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BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Kayserispor maçı saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Mondihome Kayserispor karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Stadyumu'nda oynanacak maçta Ali Şansalan düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Mondihome Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 15:57 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 15:59
BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Kayserispor maçı saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Beşiktaş, Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Onur, Bailly, Omar, Masuaku, Amir, Salih, Chamberlain, Ghezzal, Cenk, Aboubakar.

Kayserispor: Bilal, Uzodimma, Jeanvier, Attamah, Carole, Ackah, Kartal Kayra, Ramazan, Carlos Mane, Gökhan Sazdağı, Mame Thiam

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Kayserispor maçı 24 Eylül Pazar günü saat 17:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

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