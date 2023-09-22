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Beşiktaş'ta Jackson Muleka gerçeği ortaya çıktı! 10 milyon euro ağır geldi

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta Jackson Muleka’nın PAOK'a transferinin gerçekleşmemesinin nedeni ortaya çıktı. Yunanistan ekibi, Beşiktaş'ın talep ettiği bonservis bedelinin ardından masadan kalktı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 06:50
Beşiktaş'ta Jackson Muleka gerçeği ortaya çıktı! 10 milyon euro ağır geldi

Beşiktaş'ta transferi çok konuşulan Jackson Muleka da transfer gerçeği ortaya çıktı. Golcü oyuncu Muleka için Yunanistan'ın PAOK Selanik ve Mısır'ın Al Ahly takımının temsilcileri İstanbul'a geldi. Yunan ekibi 5 milyon euro'ya kadar çıktı. Sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam eden Muleka, iki ekibe de ilgi gösterdi. Şenol Güneş teklifi reddederken, Beşiktaş yönetimi de 10 milyon euro fiyat biçince, görüşmeler gelişmeden sona erdi.

Bu sezon geçen yıla göre daha iyi durumda olduğunu belirten Muleka, "İyi bir hazırlık dönemi geçirdim. Öz güvenim de daha yüksek. Her maç gelişimimin devam ettiğini düşünüyorum. Buna paralel olarak daha çok süre alıyorum. Burada önemli olan bu durumu takıma katkıya dönüştürebilmek. Elimden geldiğince maçlarda ve antrenmanlarda yüzde yüzümü vermeye ve takıma faydalı olmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

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