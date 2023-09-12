Gökhan İnler sürprizi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sürpriz bir isimle anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlı ekip, kariyerinde Leicester, Napoli ve Udinese gibi takımlarda da forma giyen eski futbolcusu Gökhan İnler ile anlaştı. 39 yaşındaki tecrübeli futbolcu ile 1 yıllık anlaşma sağlanırken, Gökhan bir sonraki sezon görev sportif direktör olarak devam edecek. Beşiktaş'a yeniden döneceği için çok mutlu olduğunu ifade eden İnler, "Beşiktaş'a yeniden döneceğim için çok mutluyum. Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istiyorum. Sezon sonunda jübile yapmayı planlıyoruz. Bu maç Napoli ile olacak inşallah. Bu sezon futbolcu, önümüzdeki sezon ise sportif direktör olarak planlıyoruz" dedi.