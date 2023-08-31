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TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan German Pezzella bombası! Teklif ortaya çıktı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transferdeki sessizlik nedeniyle taraftarın yönetime büyük tepki gösterdiği Beşiktaş, İspanya La Lig'da Betis forması giyen 32 yaşındaki Arjantinli savunma oyuncusu German Pezzella için düğmeye bastı. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 09:04 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 09:05
TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan German Pezzella bombası! Teklif ortaya çıktı

Transfer döneminde ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hayli uzağında kalan ve bu nedenle taraftarlardan ağır eleştiri alan Beşiktaş yönetimi transferde yeni bir ismi gündemine aldı.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan German Pezzella bombası! Teklif ortaya çıktı

Son olarak Amartey'in de sakatlanmasıyla stoper mevkiinde alternatifsiz kalan siyah-beyazlı ekip, İspanya La Liga'da Real Betis forması giyen Arjantinli savunmacı German Pezzella'yı gündemine aldı.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan German Pezzella bombası! Teklif ortaya çıktı

Arjantin Milli Takımı formasını da giyen 32 yaşındaki oyuncu için İspanyol kulübüyle ilk temasın kurulduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan German Pezzella bombası! Teklif ortaya çıktı

La Liga'da bu sezon Betis'in oynadığı üç maçta kaptan olarak sahaya çıkan Pezella için Kartal'ın 3 milyon euro'luk bir teklif yaptığı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan German Pezzella bombası! Teklif ortaya çıktı

Real Betis ise halihazırda oynayan ve kaptanlık yapan Tangocu için 6 milyon euro'dan kapıyı açtı.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan German Pezzella bombası! Teklif ortaya çıktı

Kariyerinde daha önce River Plate ve Fiorentina formalarını giyen German Pezella, Arjantin'in kazandığı 2022 Dünya Kupası kadrosunda da yer almıştı.

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