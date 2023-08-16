TRANSFER HABERİ | Beşiktaş Pepe'de mutlu sona çok yakın!

Beşiktaş, Chamberlain transferinin ardından çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlıların bir süredir gündeminde yer alan Nicolas Pepe için teklifi ortaya çıktı. RMC Sport'ta yer alan habere göre, Beşiktaş, Fildişili futbolcuya 3 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. Pepe, Beşiktaş'tan gelen bu teklife sıcak baktı ve taraflar arasında prensip anlaşması sağlandı. Pepe'nin Arsenal ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Arsenal'in oyuncu için vereceği kararın, Pepe'nin Beşiktaş'a transferinde belirleyici unsur olacağı ifade edildi. Pepe, İngiliz ekibinde çıktığı 112 maçta 27 gol attı, 21 asist yaptı. Geçen sezon Nice'de kiralık olarak forma giyen Pepe, 28 maçta 8 gol, 1 asistlik performans gösterdi.