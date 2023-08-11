Beşiktaş Berkay Vardar'ın FC Sheriff'e transferini açıkladı!

Beşiktaş Kulübü, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Vardar'ın Moldova temsilcisi Sheriff'e kiralandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatılan Berkay Vardar'ın bir yıllığına Sheriff'e kiralandığı belirtildi.

Siyah-beyazlı ekibin altyapısından yetişen Berkay, Süper Lig'de 5 maçta forma giydi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama;

Sözleşmesi 2025-26 sezonu sonuna kadar uzatılan profesyonel futbolcularımızdan Berkay Vardar, 2023-24 sezonu sonuna kadar FC Sheriff Kulübü'ne geçici transfer olmuştur.

Berkay Vardar'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız. ifadeleri yer aldı.