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Beşiktaş Berkay Vardar'ın FC Sheriff'e transferini açıkladı!

Son dakika haberi: Beşiktaş, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Vardar'ın Sheriff'e kiralandığını duyurdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 16:07 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 16:18
Beşiktaş Berkay Vardar'ın FC Sheriff'e transferini açıkladı!

Beşiktaş Kulübü, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Vardar'ın Moldova temsilcisi Sheriff'e kiralandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatılan Berkay Vardar'ın bir yıllığına Sheriff'e kiralandığı belirtildi.

Siyah-beyazlı ekibin altyapısından yetişen Berkay, Süper Lig'de 5 maçta forma giydi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama;

Sözleşmesi 2025-26 sezonu sonuna kadar uzatılan profesyonel futbolcularımızdan Berkay Vardar, 2023-24 sezonu sonuna kadar FC Sheriff Kulübü'ne geçici transfer olmuştur.

Berkay Vardar'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız. ifadeleri yer aldı.

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