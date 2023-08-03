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Tirana Beşiktaş maçı CANLI

Süper Lig devlerinden temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Arnavutluk ekibi Tirana ile kozlarını paylaşıyor. Siyah beyazlılar ilk maçta sahasında 3-1'lik skorla galip ayrılmıştı. Şenol Güneş'in öğrencileri kritik mücadelede hata yapmayarak tur atlamak istiyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 20:56 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 21:20
Tirana Beşiktaş maçı CANLI

Süper Lig devlerinden Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Arnavutluk ekibi Tirana ile karşı karşıya geliyor.

Siyah beyazlılar ilk maçta sahasında 3-1'lik skorla galip ayrılmıştı.

Şenol Güneş'in öğrencileri bu mücadeleden hata yapmayarak bir üst tura yükselmek istiyor.

Bu heyecan dolu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

TIRANA - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Tirana: Selmani, Haxhiu, Lulaj, Hoxhallari, Pergjoni, Deliu, Najdovski, Jonuzi, Lushkja, Hasani, Kaina

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Coller, Masuaku , Amir, Gedson, Salih, Onur, Muleka, Aboubakar

TIRANA - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tirana - Beşiktaş maçı TSİ 21.00'de başladı. Müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ TUR PEŞİNDE!

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Arena Kombetare'de oynanan müsabaka, (TSİ) 21.00'de başladı. Bu heyecan dolu maçı İngiliz hakem Stuart Attwell yönetiyor. Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde çıktığı turun ilk maçında Tirana'yı; Onur Bulut, Jackson Muleka ve Semih Kılıçsoy'un kaydettiği gollerle 3-1 yenmişti. Beşiktaş, Tirana'yı elemesi halinde 3. eleme turunda Zeljeznicar (Bosna Hersek)-Neftçi (Azerbaycan) eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

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