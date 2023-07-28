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Konferans verdi

Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçını Onur ve Muleka ve genç Semih’in golleriyle kazanan Kartal, rövanş için avantaj sağladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 06:50
Konferans verdi

Bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan Kara Kartal, 2. eleme turu ilk karşılaşmasında Arnavutluk takımı Tirana'yı ağırladı. Maça sakatlığı bulunan pek çok isminden yoksun çıkan siyah beyazlılar, taraftarının da desteğini arkasına alarak rakibini 3-1 mağlup etti. Mücadeleyi baştan sona domine eden Beşiktaş, ilk golünü 21'de Onur Bulut'un ayağından buldu. 42. dakikada ise bu kez sahneye çıkan oyuncu Muleka oldu.

17'LİK SEMİH GİRDİ, ATTI

Genç forvet, Aboubakar'ın pasında topla buluşup sert bir şutla durumu 2-0'a getirdi. İkinci 45'te de rakip kalede baskı kurana Kara Kartallar, yakaladığı pozisyonlardan sonuç alamadı. Son dakikalarda oyunu rölantiye alan Kartal, bu rahatlığın bedelini 82'de Kaina'nın attığı golle ödedi. 83'te oyuna giren 17 yaşındaki Semih Kılıçsoy, 90+3'te skoru ilan etti: 3-1. Siyah beyazlı takım gelecek haftaki rövanş karşılaşması için büyük avantaj sağladı.

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