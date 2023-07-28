Siftah Onur Bulut’tan

Siyah-beyazlı takımın bu sezonki gol siftahı Onur Bulut'tan geldi. Sezonun ilk resmi karşılaşmasını Avrupa arenasında veren Kara Kartal, Tirana mücadelesinin 21. dakikasında ilk golünü kaydetti. Beşiktaş'ın zafer kilidini açan Onur Bulut kaydettiği golle siyah beyazlı takımın bu sezon ilk resmi sayısını atmış oldu. Bu gol dışında performansıyla da geçer not alan Onur, hem hücum hem savunmada önemli işler yaparak galibiyete büyük katkı sağladı.

REKABET İYİDİR

Galibiyetin mimarlarından Onur Bulut maç sonrası konuştu. Tecrübeli futbolcu "Forma rekabeti iyidir. Herkes birbirinin yerini doldurmaya çalışıyor. Şampiyonluğa oynayacağız, Şenol hocamız bunu her fırsatta söylüyor. Beşiktaş'ın hedefi her zaman şampiyonluktur. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.