Beşiktaş'ın yeni transferi Ante Rebic'ten flaş açıklama! "Buraya şampiyonluk için geldim"

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabına açıklamalarda bulunan 29 yaşındaki Hırvat kanat oyuncusu, "İyi hissediyorum. Böyle büyük bir kulüpte olduğum için mutlu ve onurluyum. Takım arkadaşlarım ve hocamla buluşmak ve çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

Sahada tamamen oyuna konsantre olduğunu belirten Rebic, şunları kaydetti:

"Saha dışında normal biriyim. Pozisyonum sol açık ama yardımcı forvet olarak da oynayabilirim. Kendimi bu pozisyonda rahat hissediyorum. Buraya şampiyonluk için geldim. Ayrıca goller ve asistler için de geldim. En iyisini yapmaya çalışacağım. Taraftarlar her maçı kazanmak için elimden gelenin en iyisini yapacağımı bekleyebilirler."

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇTİ

Beşiktaş'ın yeni transferi Ante Rebic, sağlık kontrollerinden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Rebic'in ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayenesi yapıldı. Hırvat oyuncunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.