BEŞİKTAŞ TİRANA CANLI MAÇ İZLE 📺 | Beşiktaş - Tirana maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta? İlk 11'ler belli oldu

Yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Tirana ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Tirana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - TIRANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Tirana maçı 27 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de oyanancak. Müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - TİRANA MAÇINDA İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar

Tirana: Selmani, Najdovski, Hoxhallari, Doka, Pergjoni, Lushkja, Jonuzi, Latifi, Hila, Hasani, Abazaj.

ARNAVUTLUK TEMSİLCİLERİNE KARŞI 4'TE 4

Beşiktaş, Avrupa kupalarında Arnavutluk temsilcileriyle oynadığı 4 maçı da kazandı.

Siyah-beyazlı ekip, 1986-1987 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda karşı karşıya geldiği Dinamo Tiran'ı 2-0 ve 1-0'lık skorlarla yenerek saf dışı bıraktı.

2015-2016 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Skenderbeu ile mücadele eden Beşiktaş, rakibini 1-0 ve 2-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başardı.

SİYAH-BEYAZLI TAKIM YENİ SEZON ÖNCESİ 3 HAZIRLIK MAÇI YAPTI

Beşiktaş, 2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında 3 özel maç oynadı.

Siyah-beyazlılar, Almanya'da gerçekleştirilen kamp sürecinde çıktığı bu müsabakalarda 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Fransa temsilcisi Strasbourg (2-1) ile Macaristan ekibi Mezökövesd Zsory'yi (4-0) mağlup eden Beşiktaş, Almanya'nın Augsburg (1-1) takımıyla da berabere kaldı.