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BEŞİKTAŞ TİRANA CANLI MAÇ İZLE 📺 | Beşiktaş - Tirana maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta? İlk 11'ler belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan 2. ön eleme turu maçlarıyla devam ediyor. Beşiktaş, Tirana'yı konuk edecek. Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, Tirana'yı yenerek taraftarını mutlu etmek istiyor. Hakem Daniel Schlager karşılaşmada düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Tirana maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Müsabakanın 11'leri belli oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 19:52
BEŞİKTAŞ TİRANA CANLI MAÇ İZLE 📺 | Beşiktaş - Tirana maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta? İlk 11'ler belli oldu

Yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Tirana ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Tirana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - TIRANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Tirana maçı 27 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de oyanancak. Müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - TİRANA MAÇINDA İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar

Tirana: Selmani, Najdovski, Hoxhallari, Doka, Pergjoni, Lushkja, Jonuzi, Latifi, Hila, Hasani, Abazaj.

ARNAVUTLUK TEMSİLCİLERİNE KARŞI 4'TE 4

Beşiktaş, Avrupa kupalarında Arnavutluk temsilcileriyle oynadığı 4 maçı da kazandı.

Siyah-beyazlı ekip, 1986-1987 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda karşı karşıya geldiği Dinamo Tiran'ı 2-0 ve 1-0'lık skorlarla yenerek saf dışı bıraktı.

2015-2016 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Skenderbeu ile mücadele eden Beşiktaş, rakibini 1-0 ve 2-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başardı.

SİYAH-BEYAZLI TAKIM YENİ SEZON ÖNCESİ 3 HAZIRLIK MAÇI YAPTI

Beşiktaş, 2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında 3 özel maç oynadı.

Siyah-beyazlılar, Almanya'da gerçekleştirilen kamp sürecinde çıktığı bu müsabakalarda 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Fransa temsilcisi Strasbourg (2-1) ile Macaristan ekibi Mezökövesd Zsory'yi (4-0) mağlup eden Beşiktaş, Almanya'nın Augsburg (1-1) takımıyla da berabere kaldı.

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