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Beşiktaş - Augsburg maçı CANLI

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını Almanya'da sürdürüyor. Siyah-beyazlılar ilk hazırlık maçında Augsburg ile karşılaşacak. Beşiktaş - Augsburg hazırlık maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 16:50 Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 17:10
Beşiktaş - Augsburg maçı CANLI

Yeni sezona Almanya'da hazırlanan Beşiktaş, ilk hazırlık maçına çıkıyor.

Siyah-beyazlılar, Alman ekibi Augsburg ile karşı karşıya geliyor.

Beşiktaş - Augsburg hazırlık maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ;

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Emrecan Uzunhan, Montero, Berkay, Demir Ege, Gedson, Ghezzal, Emrecan Bulut, Muleka.

Augsburg: Dahmen, Pedersen, Pfeiffer, Beljo, Majer, Vargas, Breithaupt, Jensen, Winther, Dorsch, Malone.

BEŞİKTAŞ - AUGSBURG HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Augsburg hazırlık maçı 15 Temmuz Cumartesi günü saat 16:00'da başladı. Müsabaka S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.

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