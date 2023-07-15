Beşiktaş - Augsburg maçı CANLI

Yeni sezona Almanya'da hazırlanan Beşiktaş, ilk hazırlık maçına çıkıyor.
Siyah-beyazlılar, Alman ekibi Augsburg ile karşı karşıya geliyor.
Beşiktaş - Augsburg hazırlık maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ;
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Emrecan Uzunhan, Montero, Berkay, Demir Ege, Gedson, Ghezzal, Emrecan Bulut, Muleka.
Augsburg: Dahmen, Pedersen, Pfeiffer, Beljo, Majer, Vargas, Breithaupt, Jensen, Winther, Dorsch, Malone.
BEŞİKTAŞ - AUGSBURG HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Augsburg hazırlık maçı 15 Temmuz Cumartesi günü saat 16:00'da başladı. Müsabaka S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.