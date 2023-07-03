Muleka n’olacak?

Takımdan ayrılacak isimler de merak konusu… Bu isimlerin başında ise Jackson Muleka geliyor. Demokratik Kongolu futbolcu için Arabistan'dan ilgi var. Bazı kulüpler Muleka ile temas kurdu fakat Beşiktaş'ın talep ettiği bonservisi veren olmadı. Beşiktaş istediği kanat-forvet transferini yapabilirse Muleka'nın ayrılığına kesin onay verilecek.
Takımdan ayrılacak isimler de merak konusu… Bu isimlerin başında ise Jackson Muleka geliyor. Demokratik Kongolu futbolcu için Arabistan'dan ilgi var. Bazı kulüpler Muleka ile temas kurdu fakat Beşiktaş'ın talep ettiği bonservisi veren olmadı. Beşiktaş istediği kanat-forvet transferini yapabilirse Muleka'nın ayrılığına kesin onay verilecek.