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Beşiktaş Almanya kampındaki hazırlıklarını sürdürdü

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Almanya kampı başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 00:37
Beşiktaş Almanya kampındaki hazırlıklarını sürdürdü

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, Almanya'nın Bavyera Eyaleti'nde yer alan Grassau kasabasında yaptığı antrenmanla Almanya kampına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı takımın kamp yaptığı otelde yer alan tesiste basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idmanda Beşiktaşlı futbolcular ısınma ve istasyon koşuları sonrası pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi.

Antrenman dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, 21 Temmuz'a kadar sürecek Almanya kampına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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