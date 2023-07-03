Stat için bekleyişte

Yönetimin önemli gelir kaynaklarından olması beklenen stat sponsorluğu için bekleyiş sürüyor. Rus petrol devi Gazprom ile imza aşamasına gelen Beşiktaş, Ukrayna savaşı nedeniyle beklemek zorunda kaldı. Taraflar arasında yakında imzalarını atılabileceği belirtiliyor.
Yönetimin önemli gelir kaynaklarından olması beklenen stat sponsorluğu için bekleyiş sürüyor. Rus petrol devi Gazprom ile imza aşamasına gelen Beşiktaş, Ukrayna savaşı nedeniyle beklemek zorunda kaldı. Taraflar arasında yakında imzalarını atılabileceği belirtiliyor.