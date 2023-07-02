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Dervişoğlu beklemede

Beşiktaş, Halil Dervişoğlu için cevap bekliyor. Halil için Brentford'a, "Bir yıl bize verin, bir sonraki yıl satıştan payınızı alın" önerisinde bulunan Beşiktaş, İngiliz kulübünden gelecek cevabı bekliyor. Siyah beyazlıların bu teklifte herhangi bir değişiklik olmayacağını Ada ekibine bildirdi. Geçen sezonu Burnley'de kiralık olarak geçiren Halil Dervişoğlu yalnızca 8 resmi maçta görev alırken, 1 gol atabildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2023 Pazar 06:50
Dervişoğlu beklemede
Beşiktaş, Halil Dervişoğlu için cevap bekliyor. Halil için Brentford'a, "Bir yıl bize verin, bir sonraki yıl satıştan payınızı alın" önerisinde bulunan Beşiktaş, İngiliz kulübünden gelecek cevabı bekliyor. Siyah beyazlıların bu teklifte herhangi bir değişiklik olmayacağını Ada ekibine bildirdi. Geçen sezonu Burnley'de kiralık olarak geçiren Halil Dervişoğlu yalnızca 8 resmi maçta görev alırken, 1 gol atabildi.
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