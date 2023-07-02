Dervişoğlu beklemede

Beşiktaş, Halil Dervişoğlu için cevap bekliyor. Halil için Brentford'a, "Bir yıl bize verin, bir sonraki yıl satıştan payınızı alın" önerisinde bulunan Beşiktaş, İngiliz kulübünden gelecek cevabı bekliyor. Siyah beyazlıların bu teklifte herhangi bir değişiklik olmayacağını Ada ekibine bildirdi. Geçen sezonu Burnley'de kiralık olarak geçiren Halil Dervişoğlu yalnızca 8 resmi maçta görev alırken, 1 gol atabildi.
Beşiktaş, Halil Dervişoğlu için cevap bekliyor. Halil için Brentford'a, "Bir yıl bize verin, bir sonraki yıl satıştan payınızı alın" önerisinde bulunan Beşiktaş, İngiliz kulübünden gelecek cevabı bekliyor. Siyah beyazlıların bu teklifte herhangi bir değişiklik olmayacağını Ada ekibine bildirdi. Geçen sezonu Burnley'de kiralık olarak geçiren Halil Dervişoğlu yalnızca 8 resmi maçta görev alırken, 1 gol atabildi.