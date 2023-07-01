TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın eski gözdesine Beşiktaş talip!

Siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları tam gaz sürüyor. Ön libero aramaya devam eden Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim daha geldi, pahalı transferlerle ortalığı kasıp kavuran Al-Hilal'in ön liberosu Gustavo Cuellar...

Jorge Jesus'un Flamengo'dan öğrencisi olan Cuellar için siyah-beyazlıların satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Cuellar'ın sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Menajerinin Flamengo ve Corinthians'la da konuştuğu Cuellar'ın ilk hedefi Avrupa'da forma giymek.

Futbolcuyla geçen sezon Galatasaray yakından ilgilenmişti fakat bu transfer gerçekleşmemişti.

Cuellar, Al-Hilal'de 125 resmi maçta oynadı.