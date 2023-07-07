TRANSFER HABERİ: Halil Dervişoğlu Beşiktaş'a! Anlaşma sağlandı

Beşiktaş, golcü transferini noktalamaya hazırlanıyor. A Spor'un haberine göre; Siyah-beyazlılar, bir süredir görüşmelerde bulunduğu A Milli yıldız Halil Dervişoğlu'nun transferi için kulübü Brentford ile anlaşma sağladı.

Halil Dervişoğlu ile temaslarını sürdüren Kara-Kartal, transferi imza aşamasına getirdi. Beşiktaş yönetimi, 23 yaşındaki futbolcuyu ikna etmesinin ardından renklerine bağlayacak.

Golcü oyuncunun Brentford ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Halil Dervişoğlu, geçen sezonu da Burnley'de kiralık olarak geçirmişti.

Kariyerinde 180 karşılaşmada sahaya çıkan Halil Dervişoğlu, 56 gol ve 31 asistlik performans sergiledi.