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Beşiktaş Emlakjet'te Dusan Alimpijevic dönemi!

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, başantrenörlük görevine Dusan Alimpijevic'in getirildiğini açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2023 Perşembe 14:56
Beşiktaş Emlakjet'te Dusan Alimpijevic dönemi!

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, başantrenörlük görevine Dusan Alimpijevic'in getirildiğini açıkladı.Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü belli oldu.

Siyah-beyazlılar, internet sitesinden yaptığı açıklamayla, 2022 yılında EuroCup'ta "Yılın Koçu" seçilen Sırp çalıştırıcı Dusan Alimpijevic'in takımın başına getirildiğini duyurdu. İstanbul ekibinin açıklamasında, "Erkek Basketbol Takımımızın Başantrenörlüğüne, 2022 yılında EuroCup'ta "Yılın Koçu" seçilen Sırp çalıştırıcı Dusan Alimpijevic getirilmiştir. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Dusan Alimpijevic'e üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.

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